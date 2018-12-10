"Пробив головою скло": у Києві автохам підрізав тролейбус (фото)

Ілюстративне фото (instagram.com/photocitytrans)

З'явилися подробиці інциденту біля столичного залізничного вокзалу

У Києві в районі залізничного вокзалу сталася ДТП за участю тролейбуса і автомобіля. Як розповіли в спільноті "Київ Оперативний", інцидент стався в понеділок, 10 грудня.

За словами очевидців, невідомий автомобіль підрізав від'їжджаючий від зупинки тролейбус №3, що слідує за маршрутом Залізничний масив - станція метро "Палац Спорту".

В результаті дій автохама один з пасажирів, через різке гальмування громадського транспорту, "пробив головою скло і тепер спливає кров'ю, чекає швидкої".

Пасажир тролейбуса серйозно постраждав (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Водій-порушник, на жаль, втік.

У коментарях користувачі відзначають, що інцидент стався біля Ремточмеханіки, що на вулиці Василя Липківського. Більшість киян обурені інцидентом.

"Життя від неадекватів немає..." - написав один юзер.

"Не довго чорту бігати залишилося", - зазначив інший.

Скріншот

А деякі пишуть, що тролейбуси і маршрутки, що від'їжджають від зупинки, часто самі підрізають проїжджаючі повз авто.

Нагадаємо, що у Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса загинула одна людина, ще 5 отримали травми.

Раніше ми писали про те, що в столиці сталася аварія за участю поліцейської машини і тролейбуси.

Також в ніч на 9 грудня в Дарницькому районі Києва сталася аварія за участю двох поліцейських патрульних машин.

Відео: РБК-Україна