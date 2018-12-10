"Пробив головою скло": у Києві автохам підрізав тролейбус (фото)

З'явилися подробиці інциденту біля столичного залізничного вокзалу
У Києві в районі залізничного вокзалу сталася ДТП за участю тролейбуса і автомобіля. Як розповіли в спільноті "Київ Оперативний", інцидент стався в понеділок, 10 грудня.
За словами очевидців, невідомий автомобіль підрізав від'їжджаючий від зупинки тролейбус №3, що слідує за маршрутом Залізничний масив - станція метро "Палац Спорту".
В результаті дій автохама один з пасажирів, через різке гальмування громадського транспорту, "пробив головою скло і тепер спливає кров'ю, чекає швидкої".
Пасажир тролейбуса серйозно постраждав (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Водій-порушник, на жаль, втік.
У коментарях користувачі відзначають, що інцидент стався біля Ремточмеханіки, що на вулиці Василя Липківського. Більшість киян обурені інцидентом.
"Життя від неадекватів немає..." - написав один юзер.
"Не довго чорту бігати залишилося", - зазначив інший.
Скріншот
А деякі пишуть, що тролейбуси і маршрутки, що від'їжджають від зупинки, часто самі підрізають проїжджаючі повз авто.
Нагадаємо, що у Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса загинула одна людина, ще 5 отримали травми.
Раніше ми писали про те, що в столиці сталася аварія за участю поліцейської машини і тролейбуси.
Також в ніч на 9 грудня в Дарницькому районі Києва сталася аварія за участю двох поліцейських патрульних машин.
Відео: РБК-Україна