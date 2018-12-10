"Пробил головой стекло": в Киеве автохам подрезал троллейбус (фото)

Появились подробности инцидента возле столичного ЖД вокзала
В Киеве в районе железнодорожного вокзала произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля. Как рассказали в сообществе "Киев Оперативный", инцидент произошел в понедельник, 10 декабря.
По словам очевидцев, неизвестный автомобиль подрезал отъезжающий от остановки троллейбус №3, следующий по маршруту Железнодорожный массив - станция метро "Дворец Спорта".
В результате действий автохама один из пассажиров, из-за резкого торможения общественного транспорта, "пробил головой стекло и теперь истекает кровью, дожидается скорой".
Пассажир троллейбуса серьезно пострадал (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Водитель-нарушитель, к сожалению, скрылся.
В комментариях пользователи отмечают, что инцидент произошел возле Ремточмеханики, что на улице Василия Липковского. Большинство киевлян возмущены инцидентом.
"Жизни от неадекватов нету..." - написал один юзер.
"Не долго черту бегать осталось", - отметил другой.
Скриншот
А некоторые пишут, что отъезжающие от остановки троллейбусы и маршрутки часто сами подрезают проезжающие мимо авто.
Напомним, что во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса погиб один человек, еще 5 получили травмы.
Ранее мы писали о том, что в столице произошла авария с участием полицейской машины и троллейбуса.
Также в ночь на 9 декабря в Дарницком районе Киева произошла авария с участием двух полицейских патрульных машин.
Видео: РБК-Украина