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Ці продукти підсилюють запах поту: що не варто їсти в сильну спеку

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П'ятниця 22 липня 2022 09:03
Ці продукти підсилюють запах поту: що не варто їсти в сильну спеку Фото: Запах поту стане сильнішим від цих продуктів (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Запах поту вважається одним з найнеприємніших і часом перебити його не можуть дезодоранти й навіть два-три походи в душ за добу. Пітливість і особливості запаху не залежать від віку і статі.

У кожної людини є свій запах через що виділяється підшкірного жиру й у всіх цей процес відрізняється - хтось взагалі не потіє або ж піт не має різкого запаху, а хтось на спеці моментально покривається мокрими плямами й поруч стояти неможливо.

Запах поту можуть посилювати певні продукти. Які з них не варто вживати, якщо у вас підвищена пітливість - читайте нижче.

Як пояснюють медики, чисті піт - це сіль і вода. А апокринні залози, які знаходяться в пахвових западинах і в паху, виділяють певний секрет, який змішується з потім.

Крім того, в пахвових западинах комфортне місце для бактерій, і продукти їх життєдіяльності можуть давати неприємний запах.

Неприємний запах може бути ознакою прихованих захворювань. При цукровому діабеті піт пахне аміаком або прілими яблуками, а при лактозній недостатності - капустяним соком, запах аміаку - при хворобі нирок, при нестачі вітаміну Д ПІТ має кислий запах.

Запах яєць і сірки вказує на проблеми зі шлунком або кишечником. А ось рибний запах поту може сигналізувати про захворювання печінки.

Неприємний запах у поту буває після вживання алкоголю. "Перегар" виходить з організму через весь організм, алкоголь утворює оцтову кислоту, яка виводиться в основному з потім і сечею.

Зловживання солодким і борошняним дає неприємний запах поту. І при такій їжі в організмі стає дуже багато найпростіших грибів - і при надлишку просто цукру утворюється дисбаланс мікробіоти.

Часте миття волосся шампунями з ароматами, кондиціонери та мило - знижують щільність корисних бактерій на шкірі. А це підсилює роботу сальних залоз і секрету виробляється більше.

Корисні продукти підвищують рівень сірки в організмі, і він починає виділяти сірковмісні гази. До таких продуктів відносяться: часник, варені яйця, капуста, часник, зелена цибуля, кмин і каррі.

Добавка глутамату натрію викликає рясне потовиділення. А ще гострі спеції - перець чилі або халапеньо, гірчиця, імбир і хрін. Рецептори на мові розуміє гостроту як жар і дають сигнал мозку, що в організм надійшло щось гаряче. Це викликає виділення поту, щоб остудити тіло.

Рясне потовиділення може викликати надмірне вживання кавових (кава, чай, шоколад, какао, кока-кола) і газованих напоїв. А зіпсувати запах вашого тіла може свинина і квасоля.

Підсилює запах поту одяг з тканини з низькою повітропроникністю - поліестер, нейлон.

До речі, раніше ми писали про те, як впоратися з підвищеною пітливістю.

А ще розповідали про те, що названо продукти, якими можна "заїдати" стрес.

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