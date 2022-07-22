Эти продукты усиливают запах пота: что не стоит есть в сильную жару

У каждого человека есть свой запах из-за выделяемого подкожного жира и у всех этот процесс отличается - кто-то вообще не потеет или же пот не имеет резкого запаха, а кто-то на жаре моментально покрывается мокрыми пятнами и рядом стоять невозможно.

Запах пота считается одним из самых неприятных и порой перебить его не могут дезодоранты и даже два-три похода в душ за сутки. Потливость и особенности запаха не зависят от возраста и пола.

Запах пота могут усиливать определенные продукты. Какие из них не стоит употреблять, если у вас повышенная потливость - читайте ниже.

Как объясняют медики, чисты пот - это соль и вода. А апокринные железы, которые находятся в подмышечных впадинах и в паху, выделяют определенный секрет, который смешивается с потом.

Кроме того, в подмышечных впадинах комфортное место для бактерий, и продукты их жизнедеятельности могут давать неприятный запах.

Неприятный запах может быть признаком скрытых заболеваний. При сахарном диабете пот пахнет аммиаком или прелыми яблоками, а при лактозной недостаточности - капустным соком, запах аммиака - при болезни почек, при нехватке витамина Д пот имеет кислый запах.

Запах яиц и серы указывает на проблемы с желудком или кишечником. А вот рыбный запах пота может сигнализировать о заболеваниях печени.

Неприятный запах у пота бывает после употребления алкоголя. "Перегар" выходит из организма через весь организм, алкоголь образует уксусную кислоту, которая выводится в основном с потом и мочой.

Злоупотребление сладким и мучным дает неприятный запах пота. И при такой пище в организме становится очень много простейших грибов - и при переизбытке просто сахара образуется дисбаланс микробиоты.

Частое мытье волос шампунями с отдушками, кондиционеры и мыло - снижают плотность полезных бактерий на коже. А это усиливает работу сальных желез и секрета вырабатывается больше.

Полезные продукты повышают уровень серы в организме, и он начинает выделять серосодержащие газы. К таким продуктам относятся: чеснок, отварные яйца, капуста, чеснок, зеленый лук, тмин и карри.

Добавка глутамата натрия вызывает обильное потоотделение. А еще острые специи - перец чили или халапеньо, горчица, имбирь и хрен. Рецепторы на языке понимает остроту как жар и дают сигнал мозгу, что в организм поступило что-то горячее. Это вызывает выделение пота, чтобы остудить тело.

Обильное потоотделение может вызвать чрезмерное употребление кофейных (кофе, чай, шоколад, какао, кока-кола) и газированных напитков. А испортить запах вашего тела может свинина и фасоль.

Усиливает запах пота одежда из ткани с низкой воздухопроницаемостью - полиэстер, нейлон.