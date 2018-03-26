Прогульники: в мережі оприлюднили прізвища нардепів, які не ходять на роботу (фото)

7 депутатів жодного разу не проголосували за місяць

У мережі розповіли про те, як народні депутати відвідують засідання парламенту. Про це передає співтовариство "Чесно".

У січні і лютому 2018 Верховна Рада працювала у сесійній залі 10 днів, провела 15 засідань, на яких відбулося голосування 563.

Згідно інформації з офіційного сайту Верховної Ради, 7 депутатів жодного разу не проголосували, з них з даними письмової реєстрації 5 відсутні з невідомих причин.

Так, серед депутатів, які не проголосували ні разу за місяць, виявилися Дмитро Ярош, Євген Бакулін, В'ячеслав Костянтинівський (заявив про складання повноважень), а також нардепи-втікачі Олександр Онищенко та Сергій Клюєв.

Фото chesno.org

Всі ці депутати були відсутні також у січні-лютому 2018 року.

Майже половина депутатського корпусу (198 депутатів) у березні пропустила більше 50% голосувань, з них 56 депутатів не взяли участь у понад 90% голосувань.

У найбільшій кількості голосувань не брали участь народні обранці від фракцій "Воля народу" (83%) і "Відродження" (79,3%), найменшою - депутати від "Самопомочи" (взяли участь у 70,6% голосувань).

Депутати від групи "Воля народу" пропустили близько 83% голосувань, хоча були відсутні "всього" під час 26,4% голосувань. Найбільша кількість голосувань березня не відвідали народні обранці з фракції "Батьківщина" (50,5%) та позафракційних депутата (34,4%).

Фото chesno.org

"Відзначимо, що навіть стовідсоткового прогульника відкликати неможливо. Єдине, чим можна покарати "недоторканних", - позбавити частини зарплати. За дорученням спікера з вересня 2016 прогульників також час від часу публікують в газеті "Голос України", - йдеться в повідомленні організації.

"Комітет виборців України" повідомляє, що у списку депутатів, які майже не голосували, також є низка інших відомих прізвищ: Євген Мураєв (взяв участь у 3% голосувань), Олесь Довгий (3%), Сергій Ківалов (5%), Михайло Поплавський (6%) Вадим Рабинович (6%), Наталія Королевська (8%), Семен Семенченко (9%).

Нагадаємо, що в мережі показали як нардепи працюють в п'ятницю (фото).