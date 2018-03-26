Прогульщики: в сети обнародовали фамилии нардепов, которые не ходят на работу (фото)

7 депутатов ни разу не проголосовали за месяц

В сети рассказали о том, как народные депутаты посещают заседания парламента. Об этом передает сообщество "Чесно".

В январе и феврале 2018 Верховная Рада работала в сессионном зале 10 дней, провела 15 заседаний, на которых произошло 563 голосования.

Согласно информации с официального сайта Верховной Рады, 7 депутатов ни разу не проголосовали, из них по данным письменной регистрации 5 отсутствовали по неизвестным причинам.

Так, среди депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц, оказались Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий), а также нардепы-беглецы Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Фото chesno.org

Все эти депутаты отсутствовали также в январе-феврале 2018 года.

Почти половина депутатского корпуса (198 депутатов) в марте пропустила более 50% голосований, из них 56 депутатов не приняли участие в более 90% голосований.

В наибольшем количестве голосований не участвовали народные избранники от фракций "Воля народа" (83%) и "Возрождение" (79,3%), в наименьшей - депутаты от "Самопомочи" (приняли участие в 70,6% голосований).

Депутаты от группы "Воля народа" пропустили около 83% голосований, хотя отсутствовали "всего" во время 26,4% голосований. Наибольшее количество голосований марта не посетили народные избранники из фракции "Батькивщина" (50,5%) и внефракционных депутата (34,4%).

Фото chesno.org

"Отметим, что даже стопроцентного прогульщика отозвать невозможно. Единственное, чем можно наказать "неприкасаемых", - лишить части зарплаты. По поручению спикера с сентября 2016 прогульщиков также время от времени публикуют в газете "Голос Украины", - говорится в сообщении организации.

"Комитет избирателей Украины" сообщает, что в списке депутатов, которые почти не голосовали, также есть ряд других известных фамилий: Евгений Мураев (принял участие в 3% голосований), Олесь Довгий (3%), Сергей Кивалов (5%), Михаил Поплавский (6%) Вадим Рабинович (6%), Наталья Королевская (8%), Семен Семенченко (9%).

Напомним, что в сети показали как нардепы работают в пятницу (фото).