Ось що станеться з вами, якщо часто їсти локшину швидкого приготування
Всі ми знаємо, що в локшині швидкого приготування нема нічого корисного, але багато хто продовжує її вживати, давати дітям. Бо це дешево, зручно і смачно. Що ж саме нездорового у такому продукті?
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Забагато солі
За словами медика, всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує не більше 5 грамів солі на людину на день.
Однак пакетик локшини швидкого приготування містить близько 6 грамів солі.
Що буде, якщо часто їсти локшину швидкого приготування
Сім основних поживних речовин, необхідних людському організму, включають: вуглеводи, жири, білки, вітаміни, харчові волокна, мінерали та воду.
Серед них вуглеводи, жири та білки забезпечують організм енергією, тоді як вітаміни, харчові волокна, мінеральні речовини та вода в основному беруть участь в обміні речовин.
Локшина не надто корисний продукт (фото: pixabay)
Локшина швидкого приготування готується при високій температурі, і більшість поживних речовин у ній майже знищується, залишаючись лише багато вуглеводів і жирів.
"Вживання локшини швидкого приготування протягом тривалого часу призведе до недоїдання, оскільки в локшині швидкого приготування серйозно не вистачає основних поживних речовин, таких як білок, харчові волокна та вітаміни", - стверджує медик.
Локшина дуже калорійна
Крім того, локшина швидкого приготування містить занадто багато калорій. Пакетик 100 грамів локшини швидкого - це близько 500 калорій.
Вживання занадто великої кількості локшини швидкого приготування може легко призвести до накопичення жиру в організмі.
Раніше ми писали про 7 найкорисніших продуктів для наших нирок. Що їсти, щоб не мати проблеми з ними.
Також повідомлялося, який сорт помідорів в рази корисніший за інші.