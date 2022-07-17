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Вот что случится с вами, если часто есть лапшу быстрого приготовления

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Воскресенье 17 июля 2022 09:43
Вот что случится с вами, если часто есть лапшу быстрого приготовления Коллаж РБК-Украина: почему лапша быстрого приготовления такая вредная
Автор: Светлана Мащенко

Все мы знаем, что в лапше быстрого приготовления нет ничего полезного, но многие продолжают ее употреблять, давать детям. Потому что это дешево, удобно и вкусно. Что же именно нездорового в таком продукте?

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Слишком много соли

По словам медика, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не более 5 граммов соли на человека в день.

Однако пакетик лапши быстрого приготовления содержит около 6 граммов соли.

Что будет, если часто есть лапшу быстрого приготовления

Семь основных питательных веществ, необходимых человеческому организму, включают: углеводы, жиры, белки, витамины, пищевые волокна, минералы и воду.

Среди них углеводы, жиры и белки обеспечивают организм энергией, тогда как витамины, пищевые волокна, минеральные вещества и вода в основном участвуют в обмене веществ.

Вот что случится с вами, если часто есть лапшу быстрого приготовления

Лапша не слишком полезный продукт (фото: pixabay)

Лапша быстрого приготовления готовится при высокой температуре, и большинство питательных веществ в ней почти уничтожается, оставаясь лишь много углеводов и жиров.

"Употребление лапши быстрого приготовления в течение длительного времени приведет к недоеданию, поскольку в лапше быстрого приготовления серьезно не хватает основных питательных веществ, таких как белок, пищевые волокна и витамины", - утверждает медик.

Лапша очень калорийная

Кроме того, лапша быстрого приготовления содержит слишком много калорий. Пакетик 100 граммов лапши - это около 500 калорий.

Употребление слишком большого количества лапши быстрого приготовления может легко привести к накоплению жира в организме.

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