Врачи выяснили, что этот сорт помидоров в разы полезнее других

Оказывается, что помидоры по своим питательным свойствам могут быть предельно разными. Какие же сорта являются самыми полезными?

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

Чем особенны такие помидоры

Речь идет о сладких, тонкокожих, сочных помидорах черри. По словам медика, помидоры черри одновременно являются и овощами, и фруктами, и их пищевая ценность гораздо выше обычных томатов.

Такой сорт помидоров является одним из "четырех основных фруктов", которые считаются приоритетными Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

Фото: Помидоры черри полезнее обычных (pixabay)

В чем польза помидоров черри

Такие помидоры содержат вдвое больше витамина С и витамина Е, чем обычные помидоры, и в 10 раз больше фолиевой кислоты, чем обычные помидоры. Они также имеют гораздо большее содержание минералов.

Стоит отметить, что помидоры черри являются отличным источником глутатиона и ликопина.

Глутатион присутствует почти в каждой клетке человеческого тела и обладает сильным антиоксидантным эффектом, который может укрепить и защитить иммунную систему организма.

Ликопин - природный пигмент, содержащийся в помидорах черри, который может удалять вредные свободные радикалы в организме, защищать клетки и замедлять процесс старения клеток.