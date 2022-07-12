Врач рассказала, как выбрать самый полезный рис

Рис - одна из любимых для украинцев круп, но употреблять его тоже надо правильно. Ведь привычный нам белый, то есть обработанный, рис - не самая полезная крупа.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

Какой рис лучше?

По словам медик, следует выбирать именно коричневый рис. Он содержит больше питательных веществ, полезных для здоровья человека, чем белый.

И коричневый рис, и белый получают из рисовых зерен, которые состоят из внешней шелухи, отрубей, зародышей и эндосперма.

"Во время обработки коричневый рис измельчается только для удаления внешней оболочки риса, оставляя отруби, зародыши и эндосперм. Однако белый рис измельчают не только для удаления внешней шелухи, но также отрубей и зародышей, оставляя лишь эндосперм риса", - рассказывает медик.

Фото: коричневый рис значительно полезнее белого (pixabay)

В чем ценность коричневого риса

С питательной точки зрения примерно 60-70 процентов витаминов, клетчатки, минералов и многих незаменимых аминокислот накапливаются именно в отрубях и зародышах.

Исследования показали, что содержание кальция в коричневом рисе в 1,76 раза превышает содержание белого риса, содержание железа в 2,74 раза, витамина B в 12,5 раз, витамина Е в 9,5 раз, целлюлозы в 14,5 раз.