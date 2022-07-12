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Врач рассказала, как выбрать самый полезный рис

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 13:05
Врач рассказала, как выбрать самый полезный рис Фото: врач рассказала, как выбрать самый полезный рис (freepik )
Автор: Светлана Мащенко

Рис - одна из любимых для украинцев круп, но употреблять его тоже надо правильно. Ведь привычный нам белый, то есть обработанный, рис - не самая полезная крупа.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Какой рис лучше?

По словам медик, следует выбирать именно коричневый рис. Он содержит больше питательных веществ, полезных для здоровья человека, чем белый.

И коричневый рис, и белый получают из рисовых зерен, которые состоят из внешней шелухи, отрубей, зародышей и эндосперма.

"Во время обработки коричневый рис измельчается только для удаления внешней оболочки риса, оставляя отруби, зародыши и эндосперм. Однако белый рис измельчают не только для удаления внешней шелухи, но также отрубей и зародышей, оставляя лишь эндосперм риса", - рассказывает медик.

Врач рассказала, как выбрать самый полезный рис

Фото: коричневый рис значительно полезнее белого (pixabay)

В чем ценность коричневого риса

С питательной точки зрения примерно 60-70 процентов витаминов, клетчатки, минералов и многих незаменимых аминокислот накапливаются именно в отрубях и зародышах.

Исследования показали, что содержание кальция в коричневом рисе в 1,76 раза превышает содержание белого риса, содержание железа в 2,74 раза, витамина B в 12,5 раз, витамина Е в 9,5 раз, целлюлозы в 14,5 раз.

"Коричневый рис всегда считался зеленым и здоровым продуктом питания. После употребления человеком питание в организме будет более сбалансированным и полноценным", - добавила медик

Ранее врач рассказала про витамин, который поможет интенсивно сжигать жир.

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