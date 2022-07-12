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Лікар розповіла, як вибрати найкорисніший рис

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Вівторок 12 липня 2022 13:05
Лікар розповіла, як вибрати найкорисніший рис Фото: Лікар розповіла, як вибрати найкорисніший рис (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Рис - одна з улюблених для українців круп, але вживати його теж треба правильно. Адже звичний нам білий, тобто оброблений, рис - не найкорисніша крупа.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Який рис кращий?

За словами медика, слід обирати саме коричневий рис. Він містить більше поживних речовин, корисних для здоров’я людини, ніж білий.

І коричневий рис, і білий отримують із рисових зерен, які складаються із зовнішньої лушпиння, висівок, зародків та ендосперму.

"Під час обробки коричневий рис подрібнюється лише для видалення зовнішньої оболонки рису, залишаючи висівки, зародки та ендосперм. Проте білий рис подрібнюють не лише для видалення зовнішньої лушпиння, але також висівок і зародків, залишаючи лише ендосперм рису", - розповідає медик.

Лікар розповіла, як вибрати найкорисніший рис

Фото: Коричневий рис значно корисніший за білий (pixabay)

В чому цінність коричневого рису

З поживної точки зору приблизно 60-70 відсотків вітамінів, клітковини, мінералів і багатьох незамінних амінокислот накопичуються саме у висівках і зародках.

Дослідження показали, що вміст кальцію в коричневому рисі в 1,76 рази перевищує вміст білого рису, вміст заліза в 2,74 рази, вітаміну B в 12,5 разів, вітаміну Е в 9,5 разів, целюлози в 14,5 разів.

"Коричневий рис завжди вважався зеленим і здоровим продуктом харчування. Після вживання людиною харчування в організмі буде більш збалансованим і повноцінним", - додала медик

Раніше лікар розповіла про вітамін, який допоможе інтенсивно спалювати жир.

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