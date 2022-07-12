Лікар розповіла, як вибрати найкорисніший рис

Рис - одна з улюблених для українців круп, але вживати його теж треба правильно. Адже звичний нам білий, тобто оброблений, рис - не найкорисніша крупа.

Який рис кращий?

За словами медика, слід обирати саме коричневий рис. Він містить більше поживних речовин, корисних для здоров’я людини, ніж білий.

І коричневий рис, і білий отримують із рисових зерен, які складаються із зовнішньої лушпиння, висівок, зародків та ендосперму.

"Під час обробки коричневий рис подрібнюється лише для видалення зовнішньої оболонки рису, залишаючи висівки, зародки та ендосперм. Проте білий рис подрібнюють не лише для видалення зовнішньої лушпиння, але також висівок і зародків, залишаючи лише ендосперм рису", - розповідає медик.

Фото: Коричневий рис значно корисніший за білий (pixabay)

В чому цінність коричневого рису

З поживної точки зору приблизно 60-70 відсотків вітамінів, клітковини, мінералів і багатьох незамінних амінокислот накопичуються саме у висівках і зародках.

Дослідження показали, що вміст кальцію в коричневому рисі в 1,76 рази перевищує вміст білого рису, вміст заліза в 2,74 рази, вітаміну B в 12,5 разів, вітаміну Е в 9,5 разів, целюлози в 14,5 разів.