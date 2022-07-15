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Лікарі з'ясували, що цей сорт помідорів в рази корисніший за інші

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П'ятниця 15 липня 2022 16:30
Лікарі з'ясували, що цей сорт помідорів в рази корисніший за інші Фото: Які помідори найкорисніші (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Виявляється, що помідори за своїми поживними властивостями можуть бути гранично різними. Які ж сорти є найкориснішими?

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Чим особливі такі помідори

Мова йде про солодкі, тонкошкірі, соковиті помідори черрі. За словами медика, помідори черрі одночасно є і овочами, і фруктами, і їх харчова цінність набагато вище звичайних томатів.

Такий сорт помідорів є одним із "чотирьох основних фруктів", які вважаються пріоритетними Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO).

Лікарі з'ясували, що цей сорт помідорів в рази корисніший за інші

Фото: Помідори черрі корисніші за звичайні (pixabay)

В чому користь помідорів черрі

Такі помідори містять вдвічі більше вітаміну С і вітаміну Е, ніж звичайні помідори, і в 10 разів більше фолієвої кислоти, ніж звичайні помідори. Вони також мають набагато більший вміст мінералів.

Варто відзначити, що помідори черрі є відмінним джерелом глутатіону і лікопіну.

Глутатіон присутній майже в кожній клітині людського тіла і має сильний антиоксидантний ефект, який може зміцнити та захистити імунну систему організму.

Лікопін - природний пігмент, що міститься в помідорах черрі, який може видаляти шкідливі вільні радикали в організмі, захищати клітини та сповільнювати процес старіння клітин.

Раніше лікарка розповіла, як вибрати найкорисніший рис.

Також ми писали, які фізичні вправи можуть сприяти старінню.

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