Лікарі з'ясували, що цей сорт помідорів в рази корисніший за інші

Виявляється, що помідори за своїми поживними властивостями можуть бути гранично різними. Які ж сорти є найкориснішими?

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora .

Чим особливі такі помідори

Мова йде про солодкі, тонкошкірі, соковиті помідори черрі. За словами медика, помідори черрі одночасно є і овочами, і фруктами, і їх харчова цінність набагато вище звичайних томатів.

Такий сорт помідорів є одним із "чотирьох основних фруктів", які вважаються пріоритетними Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO).

Фото: Помідори черрі корисніші за звичайні (pixabay)

В чому користь помідорів черрі

Такі помідори містять вдвічі більше вітаміну С і вітаміну Е, ніж звичайні помідори, і в 10 разів більше фолієвої кислоти, ніж звичайні помідори. Вони також мають набагато більший вміст мінералів.

Варто відзначити, що помідори черрі є відмінним джерелом глутатіону і лікопіну.

Глутатіон присутній майже в кожній клітині людського тіла і має сильний антиоксидантний ефект, який може зміцнити та захистити імунну систему організму.

Лікопін - природний пігмент, що міститься в помідорах черрі, який може видаляти шкідливі вільні радикали в організмі, захищати клітини та сповільнювати процес старіння клітин.