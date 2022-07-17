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Ось що станеться з вами, якщо часто їсти локшину швидкого приготування

Колаж РБК-Україна: Чому локшина швидкого приготування така шкідлива
Автор: Світлана Мащенко

Всі ми знаємо, що в локшині швидкого приготування нема нічого корисного, але багато хто продовжує її вживати, давати дітям. Бо це дешево, зручно і смачно. Що ж саме нездорового у такому продукті?

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Забагато солі

За словами медика, всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує не більше 5 грамів солі на людину на день.

Однак пакетик локшини швидкого приготування містить близько 6 грамів солі.

Що буде, якщо часто їсти локшину швидкого приготування

Сім основних поживних речовин, необхідних людському організму, включають: вуглеводи, жири, білки, вітаміни, харчові волокна, мінерали та воду.

Серед них вуглеводи, жири та білки забезпечують організм енергією, тоді як вітаміни, харчові волокна, мінеральні речовини та вода в основному беруть участь в обміні речовин.

Локшина не надто корисний продукт (фото: pixabay)

Локшина швидкого приготування готується при високій температурі, і більшість поживних речовин у ній майже знищується, залишаючись лише багато вуглеводів і жирів.

"Вживання локшини швидкого приготування протягом тривалого часу призведе до недоїдання, оскільки в локшині швидкого приготування серйозно не вистачає основних поживних речовин, таких як білок, харчові волокна та вітаміни", - стверджує медик.

Локшина дуже калорійна

Крім того, локшина швидкого приготування містить занадто багато калорій. Пакетик 100 грамів локшини швидкого - це близько 500 калорій.

Вживання занадто великої кількості локшини швидкого приготування може легко призвести до накопичення жиру в організмі.

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