Вот что случится с вами, если часто есть лапшу быстрого приготовления

Слишком много соли

По словам медика, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не более 5 граммов соли на человека в день.

Однако пакетик лапши быстрого приготовления содержит около 6 граммов соли.

Что будет, если часто есть лапшу быстрого приготовления

Семь основных питательных веществ, необходимых человеческому организму, включают: углеводы, жиры, белки, витамины, пищевые волокна, минералы и воду.

Среди них углеводы, жиры и белки обеспечивают организм энергией, тогда как витамины, пищевые волокна, минеральные вещества и вода в основном участвуют в обмене веществ.

Лапша не слишком полезный продукт (фото: pixabay)

Лапша быстрого приготовления готовится при высокой температуре, и большинство питательных веществ в ней почти уничтожается, оставаясь лишь много углеводов и жиров.

"Употребление лапши быстрого приготовления в течение длительного времени приведет к недоеданию, поскольку в лапше быстрого приготовления серьезно не хватает основных питательных веществ, таких как белок, пищевые волокна и витамины", - утверждает медик.

Лапша очень калорийная

Кроме того, лапша быстрого приготовления содержит слишком много калорий. Пакетик 100 граммов лапши - это около 500 калорий.

Употребление слишком большого количества лапши быстрого приготовления может легко привести к накоплению жира в организме.