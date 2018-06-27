"Прокляття" музиканта: з-за чого міг загинути Андрій Сучилін

Подруга рок-зірки розповіла про можливу причину смерті Андрія

Подруга музиканта Андрія Сучіліна, який пішов з життя 25 червня, розповіла виданню РЕН-ТВ про хворобу артиста.

За її словами, гітарист міг підхопити інфекцію під час відпочинку на пляжі в Іспанії. Вона стверджує, що до того, як Сучилін захворів його прокляла циганка.

Фото: Андрій Сучилін (facebook.com/andrey.suchilin)

"Там була дуже дивна історія. Якась Алекс Р., яка живе в Мюнхені, говорила, що наслала на Андрія якесь циганське прокляття і вимагала повернути 2 тисячі євро за невдалий концерт", - повідомила знайома музиканта.

Нагадаємо, що артист помер в португальській лікарні через некрозу тканин після ряду операцій. Наприкінці травня його зняли з рейсу Амстердам – Гран-Канарія через нестерпний запах, який був присутній у музиканта. Спочатку лікарі неправильно поставили діагноз.

Раніше Styler писав про те, що помер відомий рок-музикант, якого зняли з літака через "нестерпний сморід".

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