"Проклятие" музыканта: из-за чего мог погибнуть Андрей Сучилин

Подруга рок-звезды рассказала о возможной причине смерти Андрея

Подруга музыканта Андрея Сучилина, который ушел из жизни 25 июня, рассказала изданию РЕН-ТВ о болезни артиста.

По ее словам, гитарист мог подхватить инфекцию во время отдыха на пляже в Испании. Она утверждает, что до того, как Сучилин заболел его прокляла цыганка.

Фото: Андрей Сучилин (facebook.com/andrey.suchilin)

"Там была очень странная история. Некая Алекс Р., которая живет в Мюнхене, говорила, что наслала на Андрея какое-то цыганское проклятие и требовала вернуть 2 тысячи евро за несостоявшийся концерт", - сообщила знакомая музыканта.

Напомним, что артист скончался в португальской больнице из-за некроза тканей после ряда операций. В конце мая его сняли с рейса Амстердам – Гран-Канария из-за невыносимого запаха, который присутствовал у музыканта. Изначально врачи неправильно поставили диагноз.

Ранее Styler писал о том, что умер известный рок-музыкант, которого сняли с самолета из-за "невыносимой вони".

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