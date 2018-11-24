Прокурора в декреті звільнили через "лайки": подробиці скандалу

Фото: (Данило Павлов / УНІАН)

Заяву-скаргу на прокурора подав обвинувач екс-президента України Віктора Януковича

Наталія Солдатова, співробітниця прокуратури Донецької області, яка 18 років пропрацювала в органах, звільнена через "лайки" в соціальній мережі "Однокласники". Про це повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів на офіційному сайті.

Експерти змогли знайти "лайки" Солдатової у забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники". Там жінка нібито підтримувала пости, які пропагували розкол України і прославляли "ДНР" і комунізм. Виявив "ворожу діяльність" Наталії прокурор відділу Руслана Кравченко, який є обвинувачем екс-президента України Віктора Януковича. Слід зазначити, що зробив скріншоти лайків і постів Солдатової він і сам порушив закон, зайшовши в заборонену соціальну мережу в обхід офіційних блокувань.

Прокурор, який знайшов докази "протизаконної діяльності" Наталії Солдатової, написав офіційну скаргу в кваліфікаційну комісію прокуратури і зажадав звільнити жінку. Слід зазначити, що на цей момент Наталя навіть не працювала в прокуратурі: вона лише значилася там, перебуваючи в декретній відпустці по догляду за дитиною. Незважаючи на цю обставину, жінку все ж вирішили звільнити.

Наталія Солдатова не заперечує, що сторінка на забороненому ресурсі належить їй. Втім, вона завела її давно, ще до офіційної заборони, а закон, як відомо, не має зворотної сили.

Можливо сторінку прокурора зламали, можливо маленька дочка поклацала на комп'ютері. Втім, незважаючи на пояснення і виправдання, Наталія Солдатова все ж була звільнена. Потрібно зазначити, що в середовищі прокурорів Донецької області це рішення викликало нерозуміння і обурення.

Скріншот рішення комісії kdkp.gov.ua

Нагадаємо, заборонений сайт "Вконтакте" все ще знаходиться в топі сайтів, найбільш відвідуваних українцями.

Раніше ми повідомляли, як блокування соціальних мереж вплинуло на український сегмент всесвітньої мережі.

Відео: (video.rbc.ua)