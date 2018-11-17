Запрещенный "Вконтакте" оказался в топе самых посещаемых сайтов в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сайт входит в пять самых посещаемых в Украине

Известная российская социальная сеть "Вконтакте" оказалась в топ-5 наиболее посещаемых сайтов по результатам октября 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования интернет-аудитории, которые провела Интернет Ассоциация Украины

Так, на первом месте в рейтинге наиболее популярных сайтов оказался Google. На втором – Youtube, а закрывать тройку лидеров пришлось Facebook.

Примечательно, что среди самых посещаемых сайтов также оказался ukr.net и "Вконтакте". Месячный охват аудитории запрещенной соцсети оказался на уровне 31%.

Во второй пятерке рейтинга оказались сайты OLX, "ПриватБанк", "Яндекс", Instagram, "Одноклассники", и "Синоптик".

Кстати, Украина вошла в пятерку стран, где свободу в интернете за последние пять лет ограничивали больше всего. Об этом сообщает центр Freedom House.

Напомним, недавно совет по правам человека ООН принял резолюцию, которая осуждает страны, преднамеренно нарушающие право граждан на доступ к интернету. Против резолюции проголосовали только страны с авторитарным режимом - РФ, Китай и Саудовская Аравия.