"За анекдот во "ВКонтакте": в сети шокированы использованием в РФ карательной психиатрии в политических целях

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

В сети считают, что решение суда неадекватно

Россиянин Эдуард Никитин в декабре 2017 года был привлечен к ответственности за публикацию в социальной сети "ВКонтакте". Там он разместил карикатуру о "холодных ватниках" и анекдот о неверии в перемены после выборов президента. И хотя публикация была сделана в 2015-м году, следствие предлагает направить юмориста на принудительное психиатрическое лечение. В социальной сети Facebook шокированы использованием карательной психиатрии в политических методах.

Эдуард Никитин в 2015 году опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" анекдот и карикатуру, в которых следствие тоже разглядело признаки экстремизма. Теперь они просят суд направить его на принудительное лечение. Слушание по его делу проходило в понедельник, 20 августа, однако пока решение суда неизвестно.

Адвокат Никитина попросит суд исключить экспертизы из дела "как недопустимые доказательства, потому что они основаны на домыслах", сказал Камакин, его защитник.

В сети считают, что подобное недопустимо, и что такие методы борьбы с недовольным населением должны были остаться в советском прошлом.

"Использование психиатрии в политических целях, подрастают "достойные" ученики товарища Берии и Дзержинского", "Лечение госканалами не дало должного эффекта, значит в психиатрической больнице поставят на путь истинный!", "Карательную психиатрию, как наказание за пользование ВКонтакте, полностью поддерживаю! Сколько можно объяснять - не сидите в ФСБшных соцсетях!", "Чудовищно...", "РФ – дурдом", "Лет 5 назад трудно было поверить как все сойдут с ума в отдельно взятой стране", "Сколько там прошло после принудительного в Союзе? 10 лет с не большим. Учитывая качество коммуникаций, РФ уже нет. Максимум 1 год. Для ватников и полгода для тех, кто адекватно отслеживает ситуацию и не фига не сделал для выноса тел из Кремля", "Я вот одного не понимаю. Эти статьи существовали в 2015-м? Когда вводится новый закон, разве можно его применять к делам произошедшим до его принятия???", "Кто-нибудь остановит этот бред в России?", — пишут недовольные пользователи.

Скриншоты комментариев поста аккаунта (facebook.com/Телеканал Дождь)

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Видео: (video.rbc.ua)