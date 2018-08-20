"За анекдот у "ВКонтакте": в мережі шоковані використанням в РФ каральної психіатрії в політичних цілях

Фото: (РБК-Україна / Віталій Носач)

У мережі вважають, що рішення суду неадекватне

Росіянин Едуард Нікітін в грудні 2017 року був притягнутий до відповідальності за публікацію в соціальній мережі "ВКонтакте". Там він розмістив карикатуру про "холодних ватників" та анекдот про невіру у зміни після виборів президента. І хоча публікація була зроблена в 2015-му році, слідство пропонує направити гумориста на примусове психіатричне лікування. У соціальній мережі Facebook шоковані використанням каральної психіатрії в політичних методах.

Едуард Нікітін в 2015 році опублікував на своїй сторінці "ВКонтакте" анекдот і карикатуру, в яких слідство теж розгледіло ознаки екстремізму. Тепер вони просять суд направити його на примусове лікування. Слухання у його справі проходило у понеділок, 20 серпня, проте поки рішення суду невідомо.

Адвокат Нікітина попросить суд виключити експертизи зі справи "як неприпустимі докази, тому що вони засновані на домислах", сказав Камакін, його захизник.

У мережі вважають, що подібне неприпустимо, і що такі методи боротьби з незадоволеним населенням повинні були залишитися в радянському минулому.

"Використання психіатрії в політичних цілях, підростають "гідні" учні товариша Берії та Дзержинського", "Лікування госканалами не дало належного ефекту, значить в психіатричній лікарні поставлять на шлях істинний!", "Каральну психіатрію, як покарання за користування ВКонтакте, повністю підтримую! Скільки можна пояснювати - не сидіть в ФСБшных соцмережах!", "Жахливо", "РФ – дурдом", "5 Років тому важко було повірити як всі зійдуть з розуму в окремо взятій країні", "Скільки там минуло після примусового в Союзі? 10 років з не великим. Враховуючи якість комунікацій, РФ вже немає. Максимум 1 рік. Для ватників і півроку для тих, хто адекватно відстежує ситуацію і не фіга не зробив для виносу тіл з Кремля", "Я ось одного не розумію. Ці статті існували в 2015-му? Коли вводиться новий закон, хіба можна його застосовувати до справ, що сталися до його прийняття???", "Хто-небудь зупинить цю маячню у Росії?" — пишуть незадоволені користувачі.

Скріншоти коментарів поста аккаунта (facebook.com/Телеканал Дощ)

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Відео: (video.rbc.ua)