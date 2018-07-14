Домагоя Виду хотят привлечь к уголовной ответственности за "экстремизм" в РФ

Фото: Домагой Вида (twitter.com/Besiktas)

Соответствующим заявлением разразились в Госдуме РФ

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров нашел в фразе "Слава Украине" хорватского футболиста Домагоя Виды признаки экстремизма. Об этом сообщает "Сегодня".

"Действия Домагоя Виды можно трактовать, как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, что подпадает под нормы ст. 280 УК РФ", - утверждают в пресс-службе депутата.

Следует уточнить, что наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до трехсот тысяч рублей, арест на срок от четырех до шести месяцев или же лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, игрок национальной сборной Хорватии и экс-динамовец Домагой Вида решил обратиться к украинцам и сказать им, что некоторые неправильно его поняли. Дело в том, что после видео, где он сказал "Слава Украине!" хорватский игрок решил извиниться перед россиянами, которые были взбешены его поступком.

Футболист отметил, что таким образом он хотел поблагодарить украинцев за их поддержку во время выступлений в составе киевского "Динамо".

К слову, игрок еще раз извинился перед российским народом.

"Я отыграл пять лет в Украине и хочу еще раз выразить благодарность этим людям. Они всегда поддерживают меня. Но многие забывают, что некоторые вещи иногда неверно толкуются. Я признаю свою ошибку. Еще раз хочу извиниться перед всем русским народом", - сказал он.

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