Домагоя Віду хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за "екстремізм" в РФ

Фото: Домагой Віда (twitter.com/Besiktas)

Відповідною заявою відмітилися в Держдумі РФ

Депутат Державної думи РФ Євгеній Федоров знайшов у фразі "Слава Україні" хорватського футболіста Домагоя Віди ознаки екстремізму. Про це повідомляє "Сегодня".

"Дії Домагоя Віди можна трактувати, як публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності, що підпадає під норми ст. 280 КК РФ", - стверджують у прес-службі депутата.

Слід уточнити, що покарання за цією статтею передбачає штраф у розмірі до трьохсот тисяч рублів, арешт на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, гравець національної збірної Хорватії і екс-динамівець Домагой Віда вирішив звернутися до українців і сказати їм, що деякі неправильно його зрозуміли. Справа в тому, що після відео, де він сказав "Слава Україні!" хорватський гравець вирішив вибачитися перед росіянами, які були розлютовані його вчинком.

Футболіст зазначив, що таким чином він хотів подякувати українцям за їхню підтримку під час виступів у складі київського "Динамо".

До речі, гравець ще раз вибачився перед російським народом.

"Я відіграв п'ять років в Україні й хочу ще раз висловити подяку цим людям. Вони завжди підтримують мене. Але багато хто забуває, що деякі речі іноді невірно тлумачаться. Я визнаю свою помилку. Ще раз хочу вибачитися перед усім російським народом", - сказав він.

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