"Они всегда меня поддерживали": Домагой Вида обратился к украинцам

Фото: Домагой Вида (twitter.com/Besiktas)

Также футболист извинился ранее перед россиянами

Игрок национальной сборной Хорватии и экс-динамовец Домагой Вида решил обратиться к украинцам и сказать им, что некоторые неправильно его поняли. Дело в том, что после видео, где он сказал "Слава Украине!" хорватский игрок решил извиниться перед россиянами, которые были взбешены его поступком.

Футболист отметил, что таким образом он хотел поблагодарить украинцев за их поддержку во время выступлений в составе киевского "Динамо".

К слову, игрок еще раз извинился перед российским народом.

"Я отыграл пять лет в Украине и хочу еще раз выразить благодарность этим людям. Они всегда поддерживают меня. Но многие забывают, что некоторые вещи иногда неверно толкуются. Я признаю свою ошибку. Еще раз хочу извиниться перед всем русским народом", - сказал он.

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