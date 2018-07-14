"Вони завжди мене підтримували": Домагой Віда звернувся до українців

Фото: Домагой Віда (twitter.com/Besiktas)

Також футболіст вибачився перед росіянами

Гравець національної збірної Хорватії і екс-динамівець Домагой Віда вирішив звернутися до українців і сказати їм, що деякі неправильно його зрозуміли. Справа в тому, що після відео, де він сказав "Слава Україні!" хорватський гравець вирішив вибачитися перед росіянами, які були розлютовані його вчинком.

Футболіст зазначив, що таким чином він хотів подякувати українцям за їхню підтримку під час виступів у складі київського "Динамо".

До речі, гравець ще раз вибачився перед російським народом.

"Я відіграв п'ять років в Україні і хочу ще раз висловити подяку цим людям. Вони завжди підтримують мене. Але багато хто забуває, що деякі речі іноді невірно тлумачаться. Я визнаю свою помилку. Ще раз хочу вибачитися перед усім російським народом", - сказав він.

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