Заборонений "Вконтакте" опинився в топі найбільш відвідуваних сайтів в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сайт входить у п'ять найбільш відвідуваних в Україні

Відома російська соціальна мережа "Вконтакте" опинилася в топ-5 найбільш відвідуваних сайтів за результатами жовтня 2018 року. Про це свідчать результати дослідження інтернет-аудиторії, що провела Інтернет Асоціація України

Так, на першому місці в рейтингу найбільш популярних сайтів опинився Google. На другому – Youtube, а закривати трійку лідерів довелося Facebook.

Примітно, що серед найбільш відвідуваних сайтів також виявився ukr.net і "Вконтакте". Місячний охоплення аудиторії забороненої соцмережі виявився на рівні 31%.

У другій п'ятірці рейтингу виявилися сайти OLX, "ПриватБанк", "Яндекс", Instagram, "Одноклассники" та "Синоптик".

До речі, Україна увійшла у п'ятірку країн, де свободу в інтернеті за останні п'ять років обмежували найбільше. Про це повідомляє центр Freedom House.

Нагадаємо, нещодавно рада з прав людини ООН ухвалив резолюцію, яка засуджує країни, навмисно порушують право громадян на доступ до інтернету. Проти резолюції проголосували тільки країни з авторитарним режимом - РФ, Китай і Саудівська Аравія.