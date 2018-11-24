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Прокурора в декрете уволили из-за "лайков": подробности скандала

STYLERЖизнь    24.11.2018 - 16:59
Прокурора в декрете уволили из-за "лайков": подробности скандала
Фото: (Даниил Павлов / УНИАН)

Заявление-жалобу на прокурора подал обвинитель экс-президента Украины Виктора Януковича

Наталья Солдатова, сотрудница прокуратуры Донецкой области, которая 18 лет проработала в органах, уволена за "лайки" в социальной сети "Одноклассники". Об этом сообщает Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров на официальном сайте.

Эксперты смогли найти "лайки" Солдатовой в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники". Там женщина якобы поддерживала посты, которые пропагандировали раскол Украины и прославляли "ДНР" и коммунизм. Обнаружил "вражескую деятельность" Натальи прокурор из отдела Руслана Кравченко, который является обвинителем экс-президента Украины Виктора Януковича. Следует отметить, что сделавший скриншоты лайков и постов Солдатовой и сам нарушил закон, зайдя в запрещенную социальную сеть в обход официальных блокировок. 

Прокурор, нашедший доказательства "противозаконной деятельности" Натальи Солдатовой, написал официальную жалобу в квалификационную комиссию прокуратуры и потребовал уволить женщину. Следует отметить, что на этот момент Наталья даже не работала в прокуратуре: она лишь числилась там, пребывая в декретном отпуске по уходу за ребенком. Несмотря на это обстоятельство, женщину все же решили уволить. 

Наталья Солдатова не отрицает, что страница на запрещенном ресурсе – ее. Впрочем, завела она ее давно, еще до официального запрета, а закон, как известно, не имеет обратной силы.

Возможно страницу прокурора взломали, возможно маленькая дочь поклацала на компьютере. Впрочем, несмотря на объяснения и оправдания, Наталья Солдатова все же была уволена. Нужно отметить, что в среде прокуроров Донецкой области это решение вызвало непонимание и негодование. 

Прокурора в декрете уволили из-за &quot;лайков&quot;: подробности скандалаПрокурора в декрете уволили из-за &quot;лайков&quot;: подробности скандалаПрокурора в декрете уволили из-за &quot;лайков&quot;: подробности скандала

Скриншот решения комиссии kdkp.gov.ua

Напомним, запрещенный сайт "Вконтакте" все еще находится в топе сайтов, самых посещаемых украинцами.

Ранее мы сообщали, как блокировка социальных сетей повлияла на украинский сегмент всемирной сети.

Видео: (video.rbc.ua)

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