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Зникнення ікон у Києво-Печерській лаврі: з'явився список

STYLERЖиття    10.01.2019 - 23:02
Зникнення ікон у Києво-Печерській лаврі: з'явився список
Фото: Києво-Печерська лавра (facebook.com/kievopecherskaya.lavra)

В даний час у лаврі відсутні 10 предметів

У Міністерстві культури України розповіли, які ікони зникли з Києво-Печерської лаври - про що стало відомо після проведення інвентаризації. Про це повідомляють "Факти".

У списку предметів, яких недорахувалася комісія, вказані ікони XIX століття, в тому числі копії ікон Богоматері Одигітрії, Іверської Богоматері, Володимирської Богоматері, Святого апостола Андрія.

За словами керівника прес-служби міністерства Юлії Даценко, з 21 листопада по 17 грудня 2018 року була проведена перевірка наявності та умов зберігання культурних цінностей, які перебували на обліку в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.

Зникнення ікон у Києво-Печерській лаврі: з'явився список

Чудотворну ікону Володимирської Божої Матері подарував київському князю Мстиславу Великому в 1131 році візантійський імператор (Фото: fakty.ua)

Вони були передані Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі - чоловічому монастирю УПЦ МП в період з 1988 по 2000 роки.

"Згідно з актами заповідника монастир отримав за цей період 829 різних предметів", - йдеться в повідомленні.

Було встановлено місцезнаходження 815 з них. У той же час 14 предметів не виявили, однак пізніше монастир все-таки надав комісії ще 4 предмета.

Отже, в даний час відсутні 10 предметів.

Як повідомлялося раніше, в середині грудня 2018 року Служба безпеки України заявила про намір допитати намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла у кримінальному провадженні за планами РФ організувати провокації під час проведення Об'єднавчого собору.

Також ми писали, що митрополит Павло (Лебідь) прокоментував здійснений співробітниками СБУ обшук в його будинку і заявив, що туди поклали брошуру 2017 року.

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