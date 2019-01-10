Пропажа икон в Киево-Печерской лавре: появился список

Фото: Киево-Печерская лавра (facebook.com/kievopecherskaya.lavra)

В настоящее время в лавре отсутствуют 10 предметов

В Министерстве культуры Украины рассказали, какие иконы пропали из Киево-Печерской лавры - о чем стало известно после проведения инвентаризации. Об этом сообщают "Факты".

В списке предметов, которых недосчиталась комиссия, указаны иконы XIX века, в том числе копии икон Богоматери Одигитрии, Иверской Богоматери, Владимирской Богоматери, Святого апостола Андрея.

По словам руководителя пресс-службы министерства Юлии Даценко, с 21 ноября по 17 декабря 2018 года была проведена проверка наличия и условий хранения культурных ценностей, которые находились на учете в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.

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Они были переданы Свято-Успенской Киево-Печерской лавре - мужскому монастырю УПЦ МП в период с 1988 по 2000 годы.

"Согласно актам заповедника монастырь получил за этот период 829 различных предметов", - говорится в сообщении.

Было установлено местонахождение 815 из них. В то же время 14 предметов не обнаружили, однако позже монастырь все же предоставил комиссии еще 4 предмета.

Итого, в настоящее время отсутствуют 10 предметов.

Как сообщалось ранее, в середине декабря 2018 года Служба безопасности Украины заявила о намерении допросить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в уголовном производстве по планам РФ организовать провокации во время проведения Объединительного собора.

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