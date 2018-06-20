Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Прощання з Іваном Драчем: племінник розповів про дитинство письменника (відео)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 14:33
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

В рідному селі поета готуються провести його в останню путь

У Києві у Володимирському соборі 21 червня відбудеться прощання з Іваном Драчем. Поета поховають у рідному селі Теліжинці Київської області. Про це повідомляє ТСН.

Видатний український письменник, сценарист, громадський і політичний діяч Іван Драч помер у вівторок, 19 червня, на 82-му році життя, після тривалої хвороби.

Родина поета досі живе у Теліжинцях, зокрема і його племінник Володимир Драч, який ще 70 років назад дізнався про талант письменника.

"З п’ятого класу він почав писати вірші в районну газету", - відзначив родич поета.

У Теліжинцях, де письменника проведуть в останню путь, наводять лад на сільському цвинтарі.

Івана Драча поховають поруч із його сином Максимом. Таке рішення письменник прийняв ще за життя.

Відео: Івана Драча похоронять у Київській області (YouTube/ТСН)

Раніше повідомлялося, що Іван Драч передбачив російську агресію ще 20 років тому.

Термінова новина за 19 червня (відео: РБК-Україна)

Помер молодий український співак 8 фільмів за сценарієм Івана Драча: "Пропала грамота", "Вечори на хуторі біля Диканьки" та інші
Теги: письменник, умер
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся