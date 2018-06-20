Прощання з Іваном Драчем: племінник розповів про дитинство письменника (відео)

В рідному селі поета готуються провести його в останню путь

У Києві у Володимирському соборі 21 червня відбудеться прощання з Іваном Драчем. Поета поховають у рідному селі Теліжинці Київської області. Про це повідомляє ТСН.

Видатний український письменник, сценарист, громадський і політичний діяч Іван Драч помер у вівторок, 19 червня, на 82-му році життя, після тривалої хвороби.

Родина поета досі живе у Теліжинцях, зокрема і його племінник Володимир Драч, який ще 70 років назад дізнався про талант письменника.

"З п’ятого класу він почав писати вірші в районну газету", - відзначив родич поета.

У Теліжинцях, де письменника проведуть в останню путь, наводять лад на сільському цвинтарі.

Івана Драча поховають поруч із його сином Максимом. Таке рішення письменник прийняв ще за життя.

Відео: Івана Драча похоронять у Київській області (YouTube/ТСН)

Раніше повідомлялося, що Іван Драч передбачив російську агресію ще 20 років тому.

Термінова новина за 19 червня (відео: РБК-Україна)