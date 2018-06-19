"Вынуждены быть готовы к худшему": Иван Драч предсказал российскую агрессию еще 20 лет назад

Иван Драч еще в 1993 году говорил о формировании многовекового русского нацизма

Иван Драч, который умер 19 июня в Киеве, еще более 20 лет назад предсказал российскую агрессию против Украины. Об этом культовый поэт и общественный деятель говорил в 1993 году во время международной научной конференции "Голод 1932-33 г. в Украине".

Видео: РБК-Украина

Во время выступления Драч отметил, что в России "никогда не было, нет и пока не предвидится другого интереса в Украине, чем уничтожение к ноге, к пню украинской нации".

"Видим, что от рафинированного философа до конченого пьяницы - слишком у многих россиян вложена действительно роковая одержимость украинофобией. Она составляет один из главных элементов "русской идеи", она сейчас пенится неистовой, действительно зоологической ненавистью к украинству в российском парламенте, она запечатлена на стенах городов Крыма: "Хороший хахол - мертвый хахол!" Эта какая-то бесовская одержимость уже превзошла хронический - ученый и черносотенный - антисемитизм российских "пассионариев". Эта убийственная для украинцев и самоубийственная для самих россиян мания диктует каждый шаг, каждое слово, каждый жест по Украине и со стороны нынешней власти в Москве, генералитета политического, военного, экономического, научного и культурного, в какие бы одежды они ни маскировались. Приходится констатировать, что в настоящее время совершается формирование многовекового великорусского расизма, русского нацизма как мировоззренческой, духовой базы, кажется, последнего и решающего похода для окончательного уничтожения украинской нации", - отметил тогда Драч.

Полный текст выступления Ивана Драча на конференции (Іван Драч. Політика: статті, доповіді, виступи, інтерв'ю)

"Честь и достоинство нашей нации тысячелетиями заключались в уважении к другим народам, даже к врагам, которых в украинском фольклоре снисходительно именовали "воріженьки", говорится о том, чтобы к нашей толерантности добавить больше, чем прежде, национального мужества, национальной осмотрительности, национальной устойчивости и мудрости. Украинцы не хотят войны с Россией, но вынуждены быть готовы к худшему. Украинцы не хотят жить и хозяйничать в ущерб России, но должны научиться не поступаться своими национальными, экономическими интересами. Украинцы не исключают русской культуры, но обязаны наконец уметь выработать иммунитет к ее отнюдь не культурной, расистской агрессивности и нетерпимости к духовным достижениям других народов. Украинцы не отрекутся православия, но своего, а не вмененного им взамен церковного фанатизма московского великодержавия. Именно об этом говорят нам и нашим потомкам миллионы светлых душ украинских женщин и детей из мрака 1932-1933 годов", - сказал поэт.

Он также добавил, что "русская идея" и ее практики "еще не получили оценки своего украиножорства па очередном международном Нюрнбергском процессе".

"Но этот процесс выглядит реальным и неизбежным, его первый звонок прозвучал в решении Совета Безопасности ООН в отношении российских посягательств на украинский Севастополь, постучал в дверь образованием международного трибунала о зверствах агрессоров в Югославии. Пока не заметно, чтобы официальная Россия услышала эти исторические сигналы судьбы. Не видим раскаяния и за уничтожение украинской нации в последние 75 лет. Но мы хотели бы, чтобы северный сосед обратил внимание на наше предостережение: украинская нация оставляет за собой право потребовать ответственности Москвы, в том числе и за Голодомор-1933. Придет время, и 8 или 12 миллионов свидетелей - вдвое или втрое больше, чем павших в войне 1941-1945 годов, встанут из могил каждого украинского села и потребуют непризнания срока давности за преступление их умерщвления, как и положено по международному праву", - резюмировал Иван Драч.

Напомним, культовый украинский поэт, переводчик, сценарист, драматург, государственный и общественный деятель умер 19 июня в Феофании после продолжительной болезни.

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