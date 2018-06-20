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Прощание с Иваном Драчом: племянник рассказал о детстве писателя (видео)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 14:33
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

В родном селе поэта готовятся провести его в последний путь

В Киеве во Владимирском соборе 21 июня состоится прощание с Иваном Драчом. Поэта похоронят в родном селе Телиженцы Киевской области. Об этом сообщает ТСН.

Выдающийся украинский писатель, сценарист, общественный и политический деятель Иван Драч умер во вторник, 19 июня, на 82-м году жизни, после продолжительной болезни.

Семья поэта до сих пор живет в Телиженцах, в том числе и его племянник Владимир Драч, который еще 70 лет назад узнал о таланте писателя.

"С пятого класса он начал писать стихи в районную газету", - отметил родственник поэта.

В Телиженцах, где писателя проведут в последний путь, наводят порядок на сельском кладбище.

Ивана Драча похоронят рядом с его сыном Максимом. Такое решение писатель принял еще при жизни.

Видео: Ивана Драча похоронят в Киевской области (YouTube/ТСН)

Ранее сообщалось, что Иван Драч предсказал российскую агрессию еще 20 лет назад.

Срочная новость за 19 июня (видео: РБК-Украина)

Умер молодой украинский певец 8 фильмов по сценарию Ивана Драча: "Пропала грамота", "Вечори на хуторі біля Диканьки" и другие
Теги: писатель, умер
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