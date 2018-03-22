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"Вибачте мене": затримані бойовик розповів, чому воював за "ДНР" (відео)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 14:32
Фото: Бойовик (facebook.com/Игорь Іванов)
Фото: Бойовик (facebook.com/Игорь Іванов)

Він не мав жодних політичних уподобань

Українські військові затримали терориста "ДНР" на першій лінії оборони. Уродженець Єнакієвого розповів, чому пішов воювати за терористів. Відео було опубліковано на каналі "Військове телебачення України" у YouTube.

Роман Тлумачить не мав жодних політичних уподобань. Він вступив в ряди бойовиків, бо потрібні були гроші.

"Я приїхав з Москви, а так на заводі працював. З Москви приїхав в 2014 році. Все закрилося тоді, можна було заробити грошей Всі кричали, що треба воювати", - сказав він.

Відео: Бойовик "ДНР" (youtube.com/Військове телебачення України)

"Я не думав, що воно все так затягнеться надовго. Та вже набридло, звичайно. Хочеться просто працювати. Звичайно, багато хто вже не хочуть цим займатися. Це очевидний факт. Складайте зброю. Хороший воювати. Скільки смертей... Все одно все ж люди: є хороші, є погані. Вибачте мене, що я можу сказати", – додав бойовик.

Раніше донеччанин розповів, як бойовики вербували у розвідку "ДНР".

"В березні 2016 року штаб на вулиці Автотранспортної, 143 штурмували підрозділу МДБ, прокуратури і комендатури. Всі були арештовані й посаджені в СІЗО. Після того, як я приїхав у штаб, я побачив, що він був весь повністю розграбований. Я почав звертатися у всі органи, щоб допомогти звільнити своїх друзів", - розповів він.

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Теги: ДНР, боевик
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