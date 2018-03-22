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"Простите меня": задержанные боевик рассказал, почему воевал за "ДНР" (видео)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 14:32
Фото: Боевик (facebook.com/Игорь Иванов)
Фото: Боевик (facebook.com/Игорь Иванов)

Он не имел каких-либо политических предпочтений

Украинские военные задержали террориста "ДНР" на первой линии обороны. Уроженец Енакиево рассказал, почему пошел воевать за террористов. Видео было опубликовано на канале "Військове телебачення України" в YouTube.

Роман Толкующий не имел каких-либо политических предпочтений. Он вступил в ряды боевиков, потому что нужны были деньги.

"Я приехал из Москвы, а так на заводе работал. Из Москвы приехал в 2014 году. Все закрылось тогда, нельзя было заработать денег Все кричали, что надо воевать", - сказал он.

Видео: Боевик "ДНР" (youtube.com/Військове телебачення України)

"Я не думал, что оно все так надолго затянется. Та уже надоело, конечно. Хочется просто работать. Конечно, многие уже не хотят этим заниматься. Это явный факт. Складывайте оружие. Хорош воевать. Сколько смертей… Все равно все ж люди: есть хорошие, есть и плохие. Простите меня, что я могу сказать", – добавил боевик.

Ранее дончанин рассказал, как боевики вербовали его в разведку "ДНР".

"В марте 2016 года штаб на улице Автотранспортной, 143 штурмовали подразделения МГБ, прокуратуры и комендатуры. Все были арестованы и посажены в СИЗО. После того, как я приехал в штаб, я увидел, что он был весь полностью разграблен. Я начал обращаться во все органы, чтобы помочь освободить своих друзей", - рассказал он.

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Теги: ДНР, боевик
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