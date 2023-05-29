"Просто хотел поесть". В Днепре военного не пустили в ресторан: разгорается скандал

В Днепре армейца не пустили в элитный ресторан "Deep Bar". Причина - это военная форма, поскольку в ней якобы заходить в заведение нельзя.
Этой историей поделился военный Евгений Кожирнов в своем TikTok.
"Всем привет Хочу поделиться впечатлениями. "Deep Bar" в городе Днепр. Знаете, в чем прикол? Нашего побратима в форме не пустили поужинать. Сказали, у них такой дресс-код. В спортивной форме и военной форме нельзя. Человек просто хотел поесть", - сказал Евгений.
Комментаторы однозначно начали осуждать персонал заведения, ведь они должны помнить, "благодаря кому могут работать":
@eugenekozhyrnov
Город-герой #Днепр оригинальный звук - Eugene
Добавим, что в заведении по состоянию на 29 мая никак не отреагировали на скандал и не объяснили свою позицию.
Ранее мы писали о том, что украинские водители заблокировали на границе волонтеров, которые везли машины для ВСУ.
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