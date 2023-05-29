"Просто хотів поїсти". У Дніпрі військового не впустили в ресторан: розгорається скандал

"Всім привіт Хочу поділитися враженнями. "Deep Bar" в місті Дніпро. Знаєте, в чому прикол? Нашого побратима у формі не пустили повечеряти. Сказали, у них такий дрес-код. В спортивній формі і військовій формі не можна. Людина просто хотіла поїсти", - сказав Євген.

Вчинок закладу розлютив українців

Коментатори однозначно почали засуджувати персонал ресторану, адже вони повинні пам'ятати, "завдяки кому можуть працювати":

Пизд*ць... А завдяки кому працює їхній заклад?! Просто немає слів. А вас Боже бережи, наші соколики

Який дрес-код? Зараз для захисників це найкраща форма!

Всьому персоналу та керівництву видати повістки!

Шкода, що в моєму рідному місці стільки ганебних випадків неповаги до військових, до україномовних

Коли війна, хлопців у військовій формі повинні зустрічати з обіймами! Шок! Дніпро! Ви стільки біди пережили!

Запитайте у власників, завдяки кому у них є можливість працювати та жити

Додамо, що у закладі станом на 29 травня жодним чином не відреагували на скандал і не пояснили свою позицію.