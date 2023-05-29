"Просто хотів поїсти". У Дніпрі військового не впустили в ресторан: розгорається скандал

У Дніпрі армійця не пустили в елітний ресторан "Deep Bar". Причина - це військова форма, оскільки в ній нібито заходити в заклад не можна.
Цією історією поділився військовий Євген Кожирнов у своєму TikTok.
"Всім привіт Хочу поділитися враженнями. "Deep Bar" в місті Дніпро. Знаєте, в чому прикол? Нашого побратима у формі не пустили повечеряти. Сказали, у них такий дрес-код. В спортивній формі і військовій формі не можна. Людина просто хотіла поїсти", - сказав Євген.
Коментатори однозначно почали засуджувати персонал ресторану, адже вони повинні пам'ятати, "завдяки кому можуть працювати":
@eugenekozhyrnov
Місто-герой #дніпрооригінальний звук - Eugene
Додамо, що у закладі станом на 29 травня жодним чином не відреагували на скандал і не пояснили свою позицію.
Раніше ми писали про те, як українські водії заблокували на кордоні волонтерів, які везли машини для ЗСУ.
Також читайте, як на Прикарпатті маршрутчик відмовив у проїзді військовому.