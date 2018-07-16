"Просто відмовилися": члени королівської сім'ї проігнорували зустріч з Трампом

Фото: Дональд Трамп (kremlin.ru)

Син і онук королеви Єлизавети відмовилися бути присутніми на зустрічі

Принц Чарльз і його син принц Вільям відмовилися від зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом і його дружиною, яка відбулася в рамках візиту у Великобританію. Про це повідомляє газета The Sunday Times.

"Цей вчинок принца Чарльза і принца Вільяма, не відвідати зустріч з Трампом під час візиту, було образою. Вони просто відмовилися бути присутніми. Це дуже, дуже незвичайно для королеви бути на зустрічі одною. Зазвичай її супроводжує хтось. Принц Чарльз нещодавно замінив Філіпа в цій справі", - повідомив виданню джерело.

97-річний принц Філіп пішов з королівських обов'язків, але джерело сказало: "Він йде до того, до чого він хоче піти, і якщо б він хотів бути там, він міг би бути".

За словами чиновника Уайтхолла, проведення часу президента США з Єлизаветою було зведено до мінімуму". Королівська сім'я була "не в такому захваті, як тоді, коли Обама приїхав".

Принц Чарльз провів засідання ради директорів своєї компанії AG Carrick в Хайгроуві, а також захід з поліцією Глостершира. Герцог Кембриджський грав у благодійному поло, а у герцога Сассекського були приватні обов'язки.

Нагадаємо, 13 липня відбулася зустріч між королевою Єлизаветою і Дональдом Трампом, де обговорювався Brexit.

Раніше ми писали про те, що 11 липня відбулася вечеря для глав держав в рамках саміту НАТО в Музеї мистецтва та історії в парку П'ятдесятиріччя, який відвідали і перші леді Меланія Трамп і Бріджит Макрон разом зі своїми чоловіками. Зіркою вечора стала дружина президента США Меланія Трамп, яка знову вразила своїм елегантним образом.

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