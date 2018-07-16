"Просто отказались": члены королевской семьи проигнорировали встречу с Трампом

Фото: Дональд Трамп (kremlin.ru)

Сын и внук королевы Елизаветы отказались присутствовать на встрече

Принц Чарльз и его сын принц Уильям отказались от встречи с американским президентом Дональдом Трампом и его супругой, которая состоялась в рамках их визита в Великобританию. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

"Этот поступок принца Чарльза и принца Уильяма, не посетить встречу с Трампом во время визита, был оскорблением. Они просто отказались присутствовать. Это очень, очень необычно для королевы быть на встрече одной. Обычно ее сопровождает кто-то. Принц Чарльз недавно заменил Филиппа в этом деле", - сообщил источник изданию.

97-летний принц Филипп ушел из королевских обязанностей, но источник сказал: "Он идет к тому, к чему он хочет пойти, и если бы он хотел быть там, он мог бы быть".

По словам чиновника Уайтхолла, проведение времени президента США с Елизаветой было "сведено к минимуму". Королевская семья "была не в таком восторге, как тогда, когда Обама приехал".

Принц Чарльз провел заседание совета директоров своей компании AG Carrick в Хайгроуве, а также мероприятие с полицией Глостершира. Герцог Кембриджский играл в благотворительном поло, а у герцога Сассекского были частные обязанности.

Напомним, 13 июля состоялась встреча между королевой Елизаветой и Дональдом Трампом, где обсуждался Brexit.

Ранее мы писали о том, что 11 июля состоялся ужин для глав государств в рамках саммита НАТО в Музее искусства и истории в парке Пятидесятилетия, который посетили и первые леди Мелания Трамп и Бриджит Макрон вместе со своими супругами. Звездой вечера стала супруга президента США Мелания Трамп, которая вновь поразила своим элегантным образом.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Волнующие подробности свадьбы принца