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Провели розтин без згоди родичів: загиблому туристу вирізали внутрішні органи

STYLERЖиття    19.10.2018 - 16:40
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Незадовго до смерті турист скаржився на нездужання і йому прописали антибіотики

Британському туристу, який помер у Єгипті під час відпочинку з дружиною, вирізали два внутрішніх органи. Про це пише Daily Mail.

62-річний британець Девід Хамфріс поїхав у двотижневу відпустку разом з дружиною, дочками та онуками на курорт в Хургаду, Єгипет.

Провели розтин без згоди родичів: загиблому туристу вирізали внутрішні органи

Скріншот фото (dailymail.co.uk)

Дружина розповіла, що під час відпочинку він скаржився на погане самопочуття і навіть звертався до місцевих лікарів, але вони прописали йому тільки антибіотики. А через кілька днів після цього Девід Хемфрис помер від серцевого нападу, коли грав з онуками в басейні.

Сім'я померлого розповіла, що єгипетські лікарі наполягли на розтині і зробили це без згоди дружини. І тільки після цього британця відправили на батьківщину.

Британський коронер також вирішив зробити розтин, щоб з'ясувати причину смерті Хамфріса, так як рідні не були впевнені, що єгипетські лікарі сказали їм правду.

Під час розтину з'ясувалося, що в тілі британця відсутні два важливі органи – серце і нирки.

Провели розтин без згоди родичів: загиблому туристу вирізали внутрішні органи

Скріншот фото (dailymail.co.uk)

Дружина Девіда Хемфриса, 59-річна Лінда була шокована цим фактом, так як в Єгипті медики нічого подібного їм не повідомили і не розуміє, як вони могли вчинити подібним чином.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Канаді чоловік, якого всі вважали померлим і похованим, раптово повернувся додому.

А також ми повідомляли про те, що у США білка помстилася мисливцю, який її вбив, заразивши його смертельною хворобою.

Відео: РБК-Україна

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