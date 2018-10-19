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Провели вскрытие без согласия родственников: погибшему туристу вырезали внутренние органы

STYLERЖизнь    19.10.2018 - 16:40
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Незадолго до смерти турист жаловался на недомогание и ему прописали антибиотики

Британскому туристу, который умер в Египте во время отдыха с женой, вырезали два внутренних органа. Об этом пишет Daily Mail.  

62-летний британец Дэвид Хамфрис отправился в двухнедельный отпуск вместе с женой, дочками и внуками на курорт в Хургаду, Египет.

Провели вскрытие без согласия родственников: погибшему туристу вырезали внутренние органы

Скриншот фото (dailymail.co.uk)

Жена рассказала, что во время отдыха он жаловался на плохое самочувствие и даже обращался к местным врачам, но они прописали ему только антибиотики. А через несколько дней после этого Дэвид Хемфрис умер от сердечного приступа, когда играл с внуками в бассейне.

Семья умершего рассказала, что египетские врачи настояли на вскрытии и сделали это без согласия супруги. И только после этого британца отправили на родину.

Британский коронер также решил сделать вскрытие, чтобы выяснить причину смерти Хамфриса, так как родные не были уверены, что египетские врачи сказали им правду.

Во время вскрытия выяснилось, что в теле британца отсутствует два важных органа – сердце и почки.

Провели вскрытие без согласия родственников: погибшему туристу вырезали внутренние органы

Скриншот фото (dailymail.co.uk)

Жена Дэвида Хемфриса, 59-летняя Линда была шокирована этим фактом, так как в Египте медики ничего подобного им не сообщили и не понимает, как они могли поступить подобным образом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Канаде мужчина, которого все считали умершим и похороненным, внезапно вернулся домой.

А также мы сообщали о том, что в США белка отомстила охотнику, который ее убил, заразивши его смертельной болезнью.

Видео: РБК-Украина

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