Провели вскрытие без согласия родственников: погибшему туристу вырезали внутренние органы

Коллаж РБК-Украина

Незадолго до смерти турист жаловался на недомогание и ему прописали антибиотики

Британскому туристу, который умер в Египте во время отдыха с женой, вырезали два внутренних органа. Об этом пишет Daily Mail.

62-летний британец Дэвид Хамфрис отправился в двухнедельный отпуск вместе с женой, дочками и внуками на курорт в Хургаду, Египет.

Скриншот фото (dailymail.co.uk)

Жена рассказала, что во время отдыха он жаловался на плохое самочувствие и даже обращался к местным врачам, но они прописали ему только антибиотики. А через несколько дней после этого Дэвид Хемфрис умер от сердечного приступа, когда играл с внуками в бассейне.

Семья умершего рассказала, что египетские врачи настояли на вскрытии и сделали это без согласия супруги. И только после этого британца отправили на родину.

Британский коронер также решил сделать вскрытие, чтобы выяснить причину смерти Хамфриса, так как родные не были уверены, что египетские врачи сказали им правду.

Во время вскрытия выяснилось, что в теле британца отсутствует два важных органа – сердце и почки.

Скриншот фото (dailymail.co.uk)

Жена Дэвида Хемфриса, 59-летняя Линда была шокирована этим фактом, так как в Египте медики ничего подобного им не сообщили и не понимает, как они могли поступить подобным образом.

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Видео: РБК-Украина