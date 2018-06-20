"Прожити так, щоб резюме писала ФСБ": Бабченко оприлюднив орієнтування на своє вбивство

Журналіст, на якого готувався замах, показав орієнтування на себе

Російський журналіст Аркадій Бабченко показав орієнтування ФСБ Росії на своє вбивство. Її він оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

"Відрізняється різко негативним ставленням до чинної влади і русофобськими поглядами, які постійно висловлює в інтернеті. А життя потрібно прожити так, щоб резюме за тебе писала ФСБ. В орієнтуванні на твоє вбивство", - прокоментував він "документ".

Фото: Орієнтування ФСБ (twitter.com/StarshinaZapasa)

Крім декількох фотографій Аркадія Бабченко, в орієнтуванні ФСБ є знімок будинку, в якому журналіст проживає в Києві. Також є дані його паспортів.

У "документі" зазначено, що стосовно Бабченко в РФ проводили перевірку порушення закону по статті "заклик до масових заворушень".

Скріншот поста (twitter.com/StarshinaZapasa)

Раніше Бабченко розповів, як його намагалися "купити" російські журналісти.

Так, журналісти звернулися до Аркадія Бабченко з проханням про 10-хвилинному інтерв'ю. Вони спробували дороговорится про знижку, щоб не платити $50 тис.

"НТВ прорізалося. Знижку просять. З "ліберального ублюдка" я відразу став "Шановний Аркадій Аркадійович". НТВ. Пішли на*уй. Спокійної ночі", - написав Аркадій Бабченко.

Термінова новина за 19 червня