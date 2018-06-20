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"Прожити так, щоб резюме писала ФСБ": Бабченко оприлюднив орієнтування на своє вбивство

STYLERLIFE        20.06.2018 - 11:53
Фото: Аркадій Бабченко (УНІАН)
Фото: Аркадій Бабченко (УНІАН)

Журналіст, на якого готувався замах, показав орієнтування на себе

Російський журналіст Аркадій Бабченко показав орієнтування ФСБ Росії на своє вбивство. Її він оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

"Відрізняється різко негативним ставленням до чинної влади і русофобськими поглядами, які постійно висловлює в інтернеті. А життя потрібно прожити так, щоб резюме за тебе писала ФСБ. В орієнтуванні на твоє вбивство", - прокоментував він "документ".

Фото: Орієнтування ФСБ (twitter.com/StarshinaZapasa)

Крім декількох фотографій Аркадія Бабченко, в орієнтуванні ФСБ є знімок будинку, в якому журналіст проживає в Києві. Також є дані його паспортів.

У "документі" зазначено, що стосовно Бабченко в РФ проводили перевірку порушення закону по статті "заклик до масових заворушень".

Скріншот поста (twitter.com/StarshinaZapasa)

Раніше Бабченко розповів, як його намагалися "купити" російські журналісти.

Так, журналісти звернулися до Аркадія Бабченко з проханням про 10-хвилинному інтерв'ю. Вони спробували дороговорится про знижку, щоб не платити $50 тис.

"НТВ прорізалося. Знижку просять. З "ліберального ублюдка" я відразу став "Шановний Аркадій Аркадійович". НТВ. Пішли на*уй. Спокійної ночі", - написав Аркадій Бабченко.

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Теги: Аркадий Бабченко
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