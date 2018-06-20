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"Прожить так, чтобы резюме писала ФСБ": Бабченко обнародовал ориентировку на свое убийство

STYLERLIFE        20.06.2018 - 11:53
Фото: Аркадий Бабченко (УНИАН)
Фото: Аркадий Бабченко (УНИАН)

Журналист, на которого готовилось покушение, показал ориентировку на себя

Российский журналист Аркадий Бабченко показал ориентировку ФСБ России на свое убийство. Ее он обнародовал на своей странице в Twitter.

"Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете. А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", - прокомментировал он "документ".

Фото: Ориентировка ФСБ (twitter.com/StarshinaZapasa)

Помимо нескольких фотографий Аркадия Бабченко, в ориентировке ФСБ есть снимок дома, в котором журналист проживает в Киеве. Также есть данные его паспортов.

В "документе" отмечено, что в отношении Бабченко в РФ проводили проверку нарушения закона по статье "призыв к массовым беспорядкам".

Скриншот поста (twitter.com/StarshinaZapasa)

Ранее Бабченко рассказал, как его пытались "купить" российские журналисты.

Так, журналисты обратились к Аркадию Бабченко с просьбой о 10-минутном интервью. Они попытались дороговорится о скидке, чтобы не платить $50 тыс.

"НТВ прорезалось. Скидку просят. Из "либерального ублюдка" я сразу стал "Уважаемый Аркадий Аркадьевич". НТВ. Пошли на*уй. Спокойной ночи", - написал Аркадий Бабченко.

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Теги: Аркадий Бабченко
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