"Прожить так, чтобы резюме писала ФСБ": Бабченко обнародовал ориентировку на свое убийство

Журналист, на которого готовилось покушение, показал ориентировку на себя

Российский журналист Аркадий Бабченко показал ориентировку ФСБ России на свое убийство. Ее он обнародовал на своей странице в Twitter.

"Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете. А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", - прокомментировал он "документ".

Фото: Ориентировка ФСБ (twitter.com/StarshinaZapasa)

Помимо нескольких фотографий Аркадия Бабченко, в ориентировке ФСБ есть снимок дома, в котором журналист проживает в Киеве. Также есть данные его паспортов.

В "документе" отмечено, что в отношении Бабченко в РФ проводили проверку нарушения закона по статье "призыв к массовым беспорядкам".

Скриншот поста (twitter.com/StarshinaZapasa)

Ранее Бабченко рассказал, как его пытались "купить" российские журналисты.

Так, журналисты обратились к Аркадию Бабченко с просьбой о 10-минутном интервью. Они попытались дороговорится о скидке, чтобы не платить $50 тыс.

"НТВ прорезалось. Скидку просят. Из "либерального ублюдка" я сразу стал "Уважаемый Аркадий Аркадьевич". НТВ. Пошли на*уй. Спокойной ночи", - написал Аркадий Бабченко.

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