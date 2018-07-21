"Прямо справжня зона": нововведення окупантів в Ялті висміяли в мережі (фото)

Ілюстративне фото: Крим (колаж: Styler)

Дії окупантів насмішили українців

Окупанти на території анексованого українського півострова Крим вирішили обнести Нікітський ботанічний сад парканом з колючим дротом. Відповідні фото опублікував місцевий блогер під ніком "Кримський бандерівець" на сторінці Twitter.

"Крим продовжує обростати парканом з колючим дротом. Добралися до Нікітського саду. І вперше частина ватників паркан схвалила. Причина - понаїхав контингент варварів, від яких треба захищати. До окупації такі заходи були не потрібні", - сказав він.

Фото: скріншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

У той же час користувачі мережі поспішили висміяти безглузде рішення окупантів.

Фото: Нікітський ботанічний сад після дій окупантів (twitter.com/CrimeaUA1)

"Хахаха. Ось це натягнули колючий дріт, це прямо справжня зона тепер", - сказав користувач Дмитро Труников.

"Нікітська ботанічна зона", - сказав юзер Василь Крымович.

"Як у виправній колонії суворого режиму", - підкреслив користувач Джон Каїф.

"Потрібно було парканом не ботанічний сад обгороджувати, а всю Росію. Щоб звідти ніхто не тікав", - підкреслив юзер Шварц Берзик.

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/CrimeaUA1)

Нагадаємо, досвідчений боєць згадав, як до війни проходив військову службу разом з українцями і росіянами Криму. Однак у 2014 році ситуація кардинально змінилася – на українському півострові з'явилися "зелені чоловічки". Після окупації Криму частина товаришів по службі бійця залишилася вірна своїй країні, а ось деякі підтримали російський режим.

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