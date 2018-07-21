"Прямо настоящая зона": нововведение оккупантов в Ялте высмеяли в сети (фото)

Иллюстративное фото: Крым (коллаж: Styler)

Действия оккупантов насмешили украинцев

Оккупанты на территории аннексированного украинского полуострова Крым решили оградить Никитский ботанический сад забором с колючей проволокой. Соответствующие фото опубликовал местный блогер под ником "Крымский бандеровец" на странице в Твиттер.

"Крым продолжает обрастать заборами с колючей проволокой. Добрались до Никитского сада. И впервые часть ватников забор одобрили. Причина - понаехавших контингент варваров, от которых все надо защищать. До оккупации такие меры не требовались", - сказал он.

Фото: скриншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

В то же время пользователи сети поспешили высмеять нелепое решение оккупантов.

Фото: Никитский ботанический сад после действий оккупантов (twitter.com/CrimeaUA1)

"Хахаха. Вот эту колючую проволоку натянули, это прямо настоящая зона теперь", - сказал пользователь Дмитрий Труников.

"Никитская ботаническая зона", - сказал юзер Василий Крымович.

"Как в исправительной колонии строгого режима", - подчеркнул пользователь Джон Каиф.

"Нужно было забором не ботанический сад ограждать, а всю Россию. Чтобы оттуда никто не убегал", - подчеркнул юзер Шварц Берзик.

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/CrimeaUA1)

Напомним, опытный боец вспомнил, как до войны проходил воинскую службу вместе с украинцами и россиянами в Крыму. Однако в 2014 году ситуация кардинально изменилась – на украинском полуострове появились "зеленые человечки". После оккупации Крыма часть сослуживцев бойца осталась верна своей стране, а вот некоторые предпочли российский режим.

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