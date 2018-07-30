Кульове поранення: в зоні ООС загинув боєць з Хмельницької області

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Бійцеві навесні виповнився 41 рік

На сході України, в зоні Операції Об'єднаних сил трагічно загинув боєць з Шепетівки Хмельницької області. Про це повідомляє місцеве видання "Є".

Боєць 24-ї механізованої бригади Анатолій Андрощук загинув від поранення в область грудей. Відомо, що йому був 41 рік і він був родом з міста Шепетівка Хмельницької області. Обставини смерті поки не відомі.

"Про обставини смерті поки нічого не відомо. Знаю, що чоловік отримав кульове поранення в груди. Анатолій служив у двадцять четвертій окремій механізованій бригаді", - розповіла координатор центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар.

Вона зазначила, що зараз йде збір необхідних документів для того, щоб тіло загиблого бійця повернути на батьківщину в Шепетівку для організації похорону. Про дату прощання з Анатолієм Андрощуком поки не відомо.

Нагадаємо, раніше на сході України загинув боєць з Прибалтики, який боронив українську землю, Майк Ронін.

Відомо, що він перебував на Донбасі з 2014 року. Воював у складі 54-ї окремої механізованої бригади.

"Вчора Ронін загинув. На бойовому завданні в іншій бригаді, де він так хотів служити. Це той випадок, коли знаєш світлу, добру, відкриту людину і не можеш повірити, що його більше немає. Ось такий фатум. Ти можеш бути хоч 300 разів професіоналом своєї справи, але якщо така доля, то все одно загинеш", - розповіла військовослужбовець Ксенія Пантелєєва.

Відео: РБК-Україна