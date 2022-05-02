Путін затвердив до ліквідації весь список: хто стоїть за раптовими смертями співробітників "Газпрому"

Хто вбиває співробітників "Газпрому"

За інформацією каналу, фінансування секретних операцій, а також агентури СЗР, головного управління Генштабу ЗС РФ і п'ятої служби ФСБ відбувалося саме через структури "Газпрому" і "Новатека", а центральну роль грав "Газпромбанк".

"Активні потуги російського керівництва вивести з-під санкцій "Газпромбанк" пов'язані саме з цим", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці 2021 року Путіну нібито доповіли про витік інформації про фінансування секретних операцій і частково схеми фінансування агентури п'ятої служби ФСБ через співробітників структур "Газпрому".

"Бортніков особисто курирував розслідування і вже напередодні нового 2022 року на стіл Путіну лягла доповідь зі списком підозрюваних. Доповідь представляли Патрушев і Бортніков. Путін затвердив до ліквідації весь список не дивлячись", - пише канал.

А вже на початку березня цього року з'явився новий список, куди входили частина людей з попереднього, але доповнений тими, кого Бортніков і Патрушев вважають винними в розкраданні коштів, що виділяються СЗР, ГУ Генштабу і ФСБ.

"Але це вже було після провалу початку "спецоперації" в Україні, коли список вже було просто "необхідно" доповнити, щоб не стати винним перед президентом самому Бортнікову, та й Патрушев підсуєтився", - зазначають журналісти.

Також у повідомленні йдеться, що "як ніхто інший у вищезазначених схемах фінансування обізнаний заступник голови правління "Газпромбанку" Олексій Матвєєв".

Нагадаємо, що на початку цього року в РФ спостерігалася хвиля масових смертей співробітників російських газових гігантів та їхніх членів сімей.

Так, 18 квітня в Москві було знайдено мертвими екс-віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його дружину і дочку.

Наступного дня вже на іспанському курорті Льорет-де-Мар знайшли мертвими колишнього топ-менеджера "Новатека" Сергія Протосеню і його родину.

Перед цим нібито самогубство скоїв топ-менеджер "Газпрому" Олександр Тюляков.

А взимку в елітному селищі Ленінське знайшли тіло голови транспортної служби "Газпром Інвест" Леоніда Шульмана.

Путін лягає "під ніж". Хто замість нього правитиме Росією?

Додамо, що раніше цей же Telegram-канал писав, що Путін незабаром "ляже під ніж" - його чекає хірургічне лікування раку.

А "фактичне управління країною тимчасово перейде саме Патрушеву".

"Лікарі Путіна наполягають на необхідності проведення йому хірургічної операції в найближчому майбутньому. І хоч Путін не дав принципову згоду і дата операції не узгоджена, але він поквапився отримати реакцію і обіцянки Патрушева. Зі свого боку хочемо внести ясність: секретар Радбезу Микола Патрушев як можливий "тимчасовий повірений" у справах президента і керівник країни - це найгірший варіант нехай навіть тимчасового "наступника" з можливих", - пише канал.