"Путін – злодій": російські школярі зважилися на сміливий флешмоб

Не так давно в мережу потрапило відео, в якому вчителька історії у Красноярському краї (Росія) вилаяла учнів за напис "Путін – злодій" на дошці, пригрозивши дітям поліцією і охоронцями президента РФ. Вона пригадала часи, коли за подібну провину могли розстріляти.
Після даного інциденту, який стався 12 листопада, російські школярі та студенти запустили сміливий флешмоб, в якому виступили проти Володимира Путіна.
На своїх сторінках в соцмережах вони публікують знімки з написом "Путін – злодій", який з'являється на дошках і в зошитах.
В російських школах запустили флешмоб "Путін – злодій"
Російські школярі запустили флешмоб "Путін – злодій"
Російські школярі та студенти запустили флешмоб "Путін – злодій"
Нагадаємо, раніше в СБУ висловилися з приводу поїздки українських школярів в Росії.
у мережі показали, як в Росії вербують школярів.
До речі, спортсмена з РФ дискваліфікували за футболку із зображенням Путіна.
Відео: РБК-Україна