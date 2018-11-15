ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Путін – злодій": російські школярі зважилися на сміливий флешмоб

STYLERЖиття    15.11.2018 - 07:36

Не так давно в мережу потрапило відео, в якому вчителька історії у Красноярському краї (Росія) вилаяла учнів за напис "Путін – злодій" на дошці, пригрозивши дітям поліцією і охоронцями президента РФ. Вона пригадала часи, коли за подібну провину могли розстріляти.

Після даного інциденту, який стався 12 листопада, російські школярі та студенти запустили сміливий флешмоб, в якому виступили проти Володимира Путіна.

На своїх сторінках в соцмережах вони публікують знімки з написом "Путін – злодій", який з'являється на дошках і в зошитах.

Путін злодій флешмоб росія школи
В російських школах запустили флешмоб "Путін – злодій"

Росія школа флешмоб Путін злодій
Російські школярі запустили флешмоб "Путін – злодій"

Росія школи флешмоб Путін злодій

Російські школярі та студенти запустили флешмоб "Путін – злодій"

Нагадаємо, раніше в СБУ висловилися з приводу поїздки українських школярів в Росії.

у мережі показали, як в Росії вербують школярів.

До речі, спортсмена з РФ дискваліфікували за футболку із зображенням Путіна.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України Володимир ПутінРосійська Федераціяфлешмоб
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся