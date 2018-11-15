"Путін – злодій": російські школярі зважилися на сміливий флешмоб

Не так давно в мережу потрапило відео, в якому вчителька історії у Красноярському краї (Росія) вилаяла учнів за напис "Путін – злодій" на дошці, пригрозивши дітям поліцією і охоронцями президента РФ. Вона пригадала часи, коли за подібну провину могли розстріляти.

Після даного інциденту, який стався 12 листопада, російські школярі та студенти запустили сміливий флешмоб, в якому виступили проти Володимира Путіна.

На своїх сторінках в соцмережах вони публікують знімки з написом "Путін – злодій", який з'являється на дошках і в зошитах.



В російських школах запустили флешмоб "Путін – злодій"



Російські школярі запустили флешмоб "Путін – злодій"

Російські школярі та студенти запустили флешмоб "Путін – злодій"

Нагадаємо, раніше в СБУ висловилися з приводу поїздки українських школярів в Росії.

у мережі показали, як в Росії вербують школярів.

До речі, спортсмена з РФ дискваліфікували за футболку із зображенням Путіна.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна