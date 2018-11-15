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"Путин – вор": российские школьники решились на смелый флешмоб

STYLERЖизнь    15.11.2018 - 07:36

Не так давно в сеть попало видео, в котором учительница истории в Красноярском крае (Россия) отругала учеников за надпись "Путин – вор" на доске, пригрозив детям полицией и телохранителями президента РФ. Она припомнила времена, когда за подобную провинность могли расстрелять.

После данного инцидента, который произошел 12 ноября, российские школьники и студенты запустили смелый флешмоб, в которой выступили против Владимира Путина.

На своих страницах в соцсетях они публикуют снимки с надписью "Путин – вор", которая появляется на досках и в тетрадях.

Путін вор флешмоб росія школи
В российских школах запустили флешмоб "Путин – вор"

Росія школа флешмоб Путін вор
Российские школьники запустили флешмоб "Путин – вор"

Росія школи флешмоб Путін вор

Российские школьники и студенты запустили флешмоб "Путин – вор"

Напомним, ранее в СБУ высказались по поводу поездки украинских школьников в Россию.

Также в сети показали, как в России вербуют школьников.

Кстати, спортсмена из РФ дисквалифицировали за футболку с изображением Путина.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Владимир ПутинРоссийская Федерацияфлешмоб
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