"Путин – вор": российские школьники решились на смелый флешмоб

Не так давно в сеть попало видео, в котором учительница истории в Красноярском крае (Россия) отругала учеников за надпись "Путин – вор" на доске, пригрозив детям полицией и телохранителями президента РФ. Она припомнила времена, когда за подобную провинность могли расстрелять.

После данного инцидента, который произошел 12 ноября, российские школьники и студенты запустили смелый флешмоб, в которой выступили против Владимира Путина.

На своих страницах в соцсетях они публикуют снимки с надписью "Путин – вор", которая появляется на досках и в тетрадях.



В российских школах запустили флешмоб "Путин – вор"



Российские школьники запустили флешмоб "Путин – вор"

Российские школьники и студенты запустили флешмоб "Путин – вор"

Напомним, ранее в СБУ высказались по поводу поездки украинских школьников в Россию.

Также в сети показали, как в России вербуют школьников.

Кстати, спортсмена из РФ дисквалифицировали за футболку с изображением Путина.

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Видео: РБК-Украина