"Путин – вор": российские школьники решились на смелый флешмоб

Не так давно в сеть попало видео, в котором учительница истории в Красноярском крае (Россия) отругала учеников за надпись "Путин – вор" на доске, пригрозив детям полицией и телохранителями президента РФ. Она припомнила времена, когда за подобную провинность могли расстрелять.
После данного инцидента, который произошел 12 ноября, российские школьники и студенты запустили смелый флешмоб, в которой выступили против Владимира Путина.
На своих страницах в соцсетях они публикуют снимки с надписью "Путин – вор", которая появляется на досках и в тетрадях.
В российских школах запустили флешмоб "Путин – вор"
Российские школьники запустили флешмоб "Путин – вор"
Российские школьники и студенты запустили флешмоб "Путин – вор"
Напомним, ранее в СБУ высказались по поводу поездки украинских школьников в Россию.
Также в сети показали, как в России вербуют школьников.
Кстати, спортсмена из РФ дисквалифицировали за футболку с изображением Путина.
Видео: РБК-Украина