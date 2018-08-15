П'яна ДТП у Києві: водій "евробляхи" збив сім'ю і втік з місця злочину (відео)

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Злочинців вже затримали

У столиці України водій "евробляхи" збив сім'ю і втік з місця злочину. Після цього горе-водій вилетів на трамвайні колії і кинув транспортний засіб. Відео інциденту опублікував користувач Влад Антонов на своїй сторінці в Facebook.

"Подвійна п'яна (?) ДТП з постраждалими у Києві на Троєщині. Зі слів свідків, водій автомобіля #Audi KHT 297 спочатку на вул. Милославській збив сім'ю на переході, А потім на вул. Закревського вилетів на трамвайні колії. Водій і пасажир зібрали свої речі і втекли в невідомому напрямку", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/dtpua)

Трохи пізніше журналістам dtp.kiev.ua вдалося показати фото з місця інциденту. На кадрах видно, що горе-водій навіть не прибрав авто з трамвайних колій.

Фото: затримання виновницов ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

У той же час журналісти "Київ оперативний" з'ясували, що поліція затримала злочинців. Як виявилося, вони перебували в стані алкогольного сп'яніння

У результаті аварії постраждав тільки чоловік. Його госпіталізували з переломами обох ніг. В дитини було діагностовано удари й садини.

Відео: відео з місця ДТП (facebook.com/dtpua)

У той же час користувачі мережі впевнені, що за подібне потрібно відбирати права без можливості їх повернення.

"Довічно позбавити прав і на 5 років у в'язниці", - сказав користувач Олег Куц.

"Взагалі жесть. Це вже за межею", - уточнив юзер Ян Гройсман.

"Жах, звичайно. Якщо б жінка з дівчинкою теж позадкували, то могли б просто позбутися життя через п'яного бовдура", - підкреслила користувач Ольга Ольга.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/dtpua)

Нагадаємо, на пляжі в Запоріжжі люди влаштували самосуд над крадієм.

Відео інциденту з'явилося в мережі. Спочатку на кадрах можна побачити, як злочинець краде у людей і тікає. Через деякий час охорона спіймала і затримала чоловіка. Відпочиваючі накинулися на нього і побили. Очевидно, люди були в стані алкогольного сп'яніння.

Раніше на Закарпатті місцеві жителі мало не влаштували самосуд через вбивство школяра.

Також повідомлялося, що у Львові перехожі хотіли влаштувати самосуд над винуватцем ДТП.

Огляд резонансних ДТП, що трапилися за місяць (video.rbc.ua)