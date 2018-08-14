В Запорожье пьяные жители на пляже устроили самосуд над вором (видео)

Скриншот: youtube.com/Kotel Sovetov

Пользователи соцсети бурно отреагировали на это видео

В Запорожье на местном пляже отдыхающие поймали вора "на горячем" и решили устроить ему самосуд. Видео инцидента появилось в сети.

Сначала на кадрах можно увидеть, как преступник ворует у людей и сбегает. Через некоторое время охрана поймала и задержала мужчину. Отдыхающие набросились на него и избили. Очевидно, люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Потом сами отдыхающие передрались между собой. Все это происходило на глазах у детей.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Видео: В Запорожье жители поймали вора (youtube.com/Kotel Sovetov)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на это видео.

"А где тут пляж? Помойка какая-то", "Это пляж? Пьяное быдло на свалке﻿", - пишуи в сети.

Скриншот комментариев (youtube.com/Kotel Sovetov)

Скриншот комментариев (youtube.com/Kotel Sovetov)

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