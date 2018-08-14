В Запорожье пьяные жители на пляже устроили самосуд над вором (видео)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на это видео
В Запорожье на местном пляже отдыхающие поймали вора "на горячем" и решили устроить ему самосуд. Видео инцидента появилось в сети.
Сначала на кадрах можно увидеть, как преступник ворует у людей и сбегает. Через некоторое время охрана поймала и задержала мужчину. Отдыхающие набросились на него и избили. Очевидно, люди были в состоянии алкогольного опьянения.
Потом сами отдыхающие передрались между собой. Все это происходило на глазах у детей.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.
Видео: В Запорожье жители поймали вора (youtube.com/Kotel Sovetov)
Пользователи соцсети бурно отреагировали на это видео.
"А где тут пляж? Помойка какая-то", "Это пляж? Пьяное быдло на свалке", - пишуи в сети.
Скриншот комментариев (youtube.com/Kotel Sovetov)
Скриншот комментариев (youtube.com/Kotel Sovetov)
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