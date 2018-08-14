У Запоріжжі п'яні жителі на пляжі влаштували самосуд над злодієм (відео)

Скріншот: youtube.com/Kotel Sovetov

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на це відео

У Запоріжжі на місцевому пляжі відпочиваючі спіймали злодія "на гарячому" і вирішили влаштувати йому самосуд. Відео інциденту з'явилося в мережі.

Спочатку на кадрах можна побачити, як злочинець краде у людей і тікає. Через деякий час охорона спіймала і затримала чоловіка. Відпочиваючі накинулися на нього і побили. Очевидно, люди були в стані алкогольного сп'яніння.

Потім самі відпочиваючі побилися між собою. Все це відбувалося на очах у дітей.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Відео: У Запоріжжі мешканці впіймали злодія (youtube.com/Kotel Sovetov)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на це відео.

"А де тут пляж? Смітник якась", "Це пляж? П'яне бидло на звалищі", - пишуи в мережі.

Скріншот коментарів (youtube.com/Kotel Sovetov)

Скріншот коментарів (youtube.com/Kotel Sovetov)

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